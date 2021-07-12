Правоохранители в Барнауле обсудили борьбу с коррупцией при реализации нацпроектов

Барнаул, 12 июля. Сотрудники прокуратуры, полиции и таможни собрались на межведомственное совещание. На повестке стоял острый вопрос — борьба с коррупцией.

Правоохранители сделали упор на повышение эффективности в работе по выявлению коррупционных преступлений. Речь касалась хищения бюджетных денег при реализации национальных проектов и госпрограмм, особенно тех, которые касались развития транспортной сферы.

Представители трех ведомств договорились о реализации мер и проведении мероприятий для борьбы с хищением средств.