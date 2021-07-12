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Эрмитажного кота Ахилла пригласили стать оракулом финала ЛЧ в Петербурге

  /   Обновлено: 12 июля 2021 16:07
Спорт
Эрмитажного кота Ахилла пригласили стать оракулом финала ЛЧ в Петербурге
instagram.com  /  @achillcat

Санкт-Петербург, 12 июля. Коту Ахиллу предложили стать оракулом финала Лиги чемпионов, который пройдет на «Газпром Арене» в 2022 году.

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский в ходе конференции в городском пресс-центре Евро-2020 пригласил кота Ахилла стать оракулом финала крупнейшего футбольного клубного турнира Европы, который примет Северная столица. Он напомнил, что питомец угадал результаты семи матчей завершившегося континентального первенства из восьми.

«Это очень хороший результат, ему большое за это спасибо. И ничего другого не остается, как официально пригласить его быть оракулом на финале Лиги чемпионов», — подчеркнул Пиотровский.

Финал Лиги чемпионов впервые в истории пройдет в Петербурге 28 мая 2022 года. Действующим победителем турнира является лондонский «Челси».

Ранее голкипер сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма был признан лучшим игроком завершившегося Евро-2020. Он отразил два одиннадцатиметровых удара в серии послематчевых пенальти финальной встречи с Англией.

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петербург лига чемпионов ахилл финал оракул
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