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АвтоВАЗ готовится к производству новых моделей сегмента SUV
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Экономика
АвтоВАЗ готовится к производству новых моделей сегмента SUV
lada.ru  /  ПАО «Автоваз»

Тольятти, 12 июля. Попавшие в Сеть шпионские снимки из Тольятти свидетельствуют о намерениях АвтоВАЗа расширить модельный ряд и начать выпуск новых версий автомобилей сегмента SUV.

На кадрах запечатлен неопознанный кроссовер, накрытый пологом и находящийся на прицепной платформе. Рассмотреть машину не представляется возможным. Единственное, что угадывается, — это колесные диски, которые применяются на некоторых моделях Renault. Также при внимательном изучении можно различить эмблему французского производителя, пишет портал «За рулем».

При обсуждении пользователи вспомнили о планах АвтоВАЗа перейти на платформу Renault и о кооперации с Dacia. Также в сообщениях упоминаются модели Duster, Arkana и Kaptur; кто-то считает, что это образец нового поколения кроссовера Kadjar, другие предполагают Daсia Bigster. Однако большая часть аудитории склоняется к мнению, что на кадрах — новое поколение Lada Niva.

Россияне являются не только знатоками кроссоверов, но и любителями больших рамных автомобилей. Транспортное средство легче всего можно приобрести на вторичном рынке. Чтобы понять, какой модели отдать предпочтение, был составлен рейтинг внедорожников, которые находились в эксплуатации не более трех лет.

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