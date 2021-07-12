АвтоВАЗ готовится к производству новых моделей сегмента SUV

Тольятти, 12 июля. Попавшие в Сеть шпионские снимки из Тольятти свидетельствуют о намерениях АвтоВАЗа расширить модельный ряд и начать выпуск новых версий автомобилей сегмента SUV.

На кадрах запечатлен неопознанный кроссовер, накрытый пологом и находящийся на прицепной платформе. Рассмотреть машину не представляется возможным. Единственное, что угадывается, — это колесные диски, которые применяются на некоторых моделях Renault. Также при внимательном изучении можно различить эмблему французского производителя, пишет портал «За рулем».

При обсуждении пользователи вспомнили о планах АвтоВАЗа перейти на платформу Renault и о кооперации с Dacia. Также в сообщениях упоминаются модели Duster, Arkana и Kaptur; кто-то считает, что это образец нового поколения кроссовера Kadjar, другие предполагают Daсia Bigster. Однако большая часть аудитории склоняется к мнению, что на кадрах — новое поколение Lada Niva.

Россияне являются не только знатоками кроссоверов, но и любителями больших рамных автомобилей. Транспортное средство легче всего можно приобрести на вторичном рынке. Чтобы понять, какой модели отдать предпочтение, был составлен рейтинг внедорожников, которые находились в эксплуатации не более трех лет.