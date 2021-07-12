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Депутат Журавлев выразил беспокойство из-за экологической обстановки в Красноярском крае

  /   Обновлено: 12 июля 2021 15:47
Политика
Депутат Журавлев выразил беспокойство из-за экологической обстановки в Красноярском крае
Федеральное агентство новостей

Красноярск, 12 июля. Председатель партии «Родина» и депутат Госдумы России Алексей Журавлев обеспокоен плачевным экологическим и финансовым состоянием Красноярского края.

Побывав в регионе, политик пообщался с местными жителями и узнал о ключевых проблемах Красноярского края. По словам Журавлева, граждане обеспокоены экономической неустроенностью и бедностью. Плюс ко всему люди вынуждены жить в невыносимых экологических условиях. Особое внимание следует уделить «режиму черного неба» — неблагоприятных метеоусловий, при которых затрудняется процесс рассеивания вредных примесей в атмосфере. Депутат подверг критике бизнесменов, чьи предприятия наносят вред окружающей среде.

«Олигархам, которые кормятся на красноярской земле, надо бы позаботиться о людях, которые страдают от их варварской деятельности! Раз вам деньги некуда девать, надо не в телевизоре и на YouTube светиться, а строить для народа больницы, школы и дороги!» — возмутился Журавлев.

Герой России Андрей Богатов, который присутствовал на встрече с гражданами, заявил, что сейчас необходимо ужесточать наказание за загрязнение рек, почвы и воздуха.

Алексей Журавлев ранее посетил Кемеровскую область, где пообщался с жителями городов Ленинск-Кузнецкий и Кемерово. Депутата возмутила криминальная ситуация, из-за которой население не чувствует себя в безопасности.

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красноярск родина журавлев
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