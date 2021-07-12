Капризов не хочет продлевать контракт с «Миннесотой» и готов вернуться в Россию

Миннеаполис, 12 июля. Форвард «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов отклонил два предложения о продлении контракта с клубом на 72 млн долларов.

Об этом сообщает русскоязычный сайт Национальной хоккейной лиги со ссылкой на американского журналиста Майкла Руссо. По некоторой информации, Капризов отказывается от подписания долгосрочного контракта с «Уайлд» в связи с тем, что не видит перспектив побороться вместе с «Миннесотой» за Кубок Стэнли в ближайшее время.

«Мое чутье подсказывает, что они предлагали около 9 миллионов долларов по восьмилетнему контракту и, вероятно, 8,5 или 8 миллионов долларов по семилетнему контракту. Прямо сейчас это не только не было принято, но и в значительной степени отвергнуто в лагере Капризова» — сообщил Руссо.

Игрок готов заключить «договор-мостик» сроком на один-два сезона, но не больше. Теперь возвращение Кирилла Капризова в Континентальную хоккейную лигу очень вероятно. Игрок не против провести сезон в России и сыграть на Зимних Олимпийских играх, которые пройдут в Пекине в 2022 году.

Ранее стало известно, что белорусский форвард «Нью-Джерси» Егор Шарангович может продлить контракт с клубом. Боссы «дьяволов» не готовы предлагать молодому снайперу длинный контракт с окладом в 2 и более миллионов долларов.