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Капризов не хочет продлевать контракт с «Миннесотой» и готов вернуться в Россию

  /   Обновлено: 12 июля 2021 15:35
Спорт
Капризов не хочет продлевать контракт с «Миннесотой» и готов вернуться в Россию
ТАСС  /  Russell Hons / CSM via ZUMA Wire

Миннеаполис, 12 июля. Форвард «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов отклонил два предложения о продлении контракта с клубом на 72 млн долларов.

Об этом сообщает русскоязычный сайт Национальной хоккейной лиги со ссылкой на американского журналиста Майкла Руссо. По некоторой информации, Капризов отказывается от подписания долгосрочного контракта с «Уайлд» в связи с тем, что не видит перспектив побороться вместе с «Миннесотой» за Кубок Стэнли в ближайшее время.

«Мое чутье подсказывает, что они предлагали около 9 миллионов долларов по восьмилетнему контракту и, вероятно, 8,5 или 8 миллионов долларов по семилетнему контракту. Прямо сейчас это не только не было принято, но и в значительной степени отвергнуто в лагере Капризова» — сообщил Руссо.

Игрок готов заключить «договор-мостик» сроком на один-два сезона, но не больше. Теперь возвращение Кирилла Капризова в Континентальную хоккейную лигу очень вероятно. Игрок не против провести сезон в России и сыграть на Зимних Олимпийских играх, которые пройдут в Пекине в 2022 году.

Ранее стало известно, что белорусский форвард «Нью-Джерси» Егор Шарангович может продлить контракт с клубом. Боссы «дьяволов» не готовы предлагать молодому снайперу длинный контракт с окладом в 2 и более миллионов долларов.

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