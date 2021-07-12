Отец Ивана Жданова госпитализирован для обследования

Бывший руководитель ФБК1 (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, признана экстремистской и запрещена в РФ) Иван Жданов, сбежавший с Родины в Литву и находящийся в международном розыске, пытается поймать хайп вокруг ситуации с отцом. Как стало известно ФАН, Юрий Жданов, его отец, проходит медицинское обследование.

Юрию Жданову не стало хуже в СИЗО — просто человек находится в довольно преклонном возрасте, у него есть хронические заболевания, поэтому было решено провести полное обследование.

Однако Иван Жданов в соцсетях в очередной раз навел панику. Заявил о том, что его отцу стало плохо в архангельском СИЗО, что его госпитализировали и не сообщают даже родственникам о том, что с ним.

Бывший руководитель экстремистской организации пытается убедить всех в том, что уголовное дело в отношении его отца — «политическое». Этакая попытка выманить его в Россию. Но на помощь своему папе Иван Жданов не спешит — ловит хайп на его деле.

ФАН узнал истинную причину госпитализации Юрия Жданова.

«Он находится сейчас в федеральном казенном учреждении здравоохранения «Медико-санитарная часть №29 Федеральной службы исполнения наказаний России» в Архангельской области. Проходит полное медицинское обследование. Человек в возрасте, и были жалобы на здоровье. Есть хронические заболевания. Это нормальная практика», — рассказал источник ФАН в региональном УФСИН.

Ранее Юрий Жданов был задержан по подозрению в превышении должностных полномочий. Позже статья была переквалифицирована на мошенничество, совершенное организованной группой лиц, и на служебный подлог. Будучи членом жилищной комиссии Жданов-отец рекомендовал главе поселения выделить квартиру женщине, которая, как выяснилось позже, уже получила субсидию на квартиру.

1 Включен в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента; признан экстремистской организацией.