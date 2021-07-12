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В Иркутской и Новосибирской областях будут размещены комплексы ПВО С-400
Армия
В Иркутской и Новосибирской областях будут размещены комплексы ПВО С-400
Пресс-служба ЗВО

Москва, 12 июля. Дислоцированная в Восточной Сибири 41-я дивизия ПВО получит на вооружение новые зенитно-ракетные комплексы -400 и С-300ПМ-2 «Фаворит», сообщили в Минобороны РФ.

Данные системы ПВО способны обнаруживать и уничтожать все виды средств воздушного нападения, в том числе крылатые ракеты, сообщили представители ВВО. Благодаря перевооружению 41-й дивизии ПВО, части которой дислоцированы в Иркутской и Новосибирской областях, будет обеспечена надежная защита обширных воздушных пространств Восточной Сибири от любой потенциальной агрессии, в том числе с использованием гиперзвуковых ракет, отметили представители российского военного ведомства.

Ранее стало известно об учениях молодых пилотов ВВО, в ходе которых летчики пилотировали многоцелевые вертолеты Ми-26 и ударные Ка-52 «Аллигатор» с выполнением различных маневров в широком диапазоне высот. О маневрах войск ВВО на Сахалине и Курильских островах с отработкой отражения морского десанта условного противника, информировал RT.

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