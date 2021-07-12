«JourФак Манукяна»: Владимир Меньшов

Внезапный уход из жизни актера и режиссера Владимира Меньшова стал темой нового выпуска авторской программы Вадима Манукяна. Известный блогер поделился своими мыслями по поводу ухода великого мастера.

Не стало Владимира Меньшова. Все произошло так внезапно. Я очень хотел взять у него интервью. Тем более, что он по сути начинал новую жизнь: планировал стать политиком и избраться в Госдуму. Но его болезнь не позволила мне пригласить Владимира Валентиновича в моей проект «Давай поговорим», так как он стартовал только в мае. Как выяснилось позже, первые симптомы заболевания начали появляться именно тогда, после Парада Победы. Однако, когда казалось, что болезнь уже отступила, она с новой силой дала о себе знать и больше не отпустила из своих лап Владимира Меньшова.

А ведь у нас были все возможности пересечься с мастером еще в 2019 году. Тогда меня приглашали на мероприятие в котором принял участие и Меньшов. Однако я не смог присутствовать на этом событии. У многих моих друзей остались памятные фотографии с Владимиром Валентиновичем с того мероприятия. Конечно, я помню, как он отказался вручать кинопремию фильму о войне, который считал подлым. И, разумеется, я никогда не забуду, что именно он подарил миллион рублей пострадавшим на Донбассе. Каждый его поступок был продиктован милосердием и справедливостью.

Я не смог сдержать слезы, когда в Сети увидел кадры прощания с Владимиром Меньшовым. Меня поразило, как стойко перенесли прощание Вера Валентиновна Алентова и Юлия Меньшова. Попрощаться с мастером пришли в Дом кино и многие его коллеги. Больше всего меня задел за живое рассказ Александра Панкратова-Черного, который поведал о том, как они с Меньшовым ездили на свою малую родину.

Соболезную всем родным и близким Владимира Валентиновича. Светлая память этому прекрасному человеку и гражданину.