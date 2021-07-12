Жители сирийской деревни Аз-Зара вернулись домой при поддержке России

Жители деревни Аз-Зара, располагающейся в западной части сирийской провинции Хама, вернулись в свои дома после пятилетнего перерыва. Они покинули населенный пункт во время разгара войны, спасаясь от постоянных атак боевиков.
В данном районе находится одна из крупнейших электростанций страны, стабильно становившаяся целью нападений со стороны вооруженных бандформирований.
В 2016 году поселок был практически полностью разрушен боевиками, а позже, около трех лет назад, его освободила сирийская армия при поддержке ВКС РФ. После этого в населенном пункте началось разминирование территории и восстановительные работы.
На гуманитарной акции для вернувшихся домой жителей Аз-Зары побывал специальный корреспондент международной редакции Федерального агентства новостей.
Власти провинции Хама в координации с федеральным правительством прилагают большие усилия для восстановления разрушений, нанесенных в результате действий радикальных исламистов. Руководство страны работает над реконструкцией базовой инфраструктуры: систем водоснабжения, электросетей, больниц, продовольственных центров, школ и других объектов, которые обеспечат гражданам комфортные условия для жизни. Это создает благоприятную среду для повторного заселения городов и деревень на подконтрольных правительству территориях.
Губернатор региона распорядился ремонтировать в Аз-Заре не менее одного жилого здания в день и обратился к руководству республики с запросом о предоставлении финансовой поддержки новой инициативы. Также власти планируют выделить владельцам разрушенных построек по полтора миллиона сирийских фунтов на ремонт.
Сотрудники российского Центра примирения враждующих сторон (ЦПВС) оказали широкое содействие возвращению сирийских граждан домой. Благодаря совместной с другими благотворительными организациями, в соседней провинции Хомс был полностью расформирован пункт временного пребывания граждан. По меньшей мере 152 человека оттуда были выходцами из деревни Аз-Зара, которые вернулись домой.
«Сегодня лагерь беженцев был ликвидирован, и жители вернулись в свои дома. Центр примирения приложил большие усилия для возрождения деревни», — рассказал представитель ЦПВС РФ Андрей Дудкин.
Российские силы также провели в Аз-Заре гуманитарную акцию, раздавав гражданам наборы с продуктами первой необходимости.
Жители поселка выразили благодарность помогавшим им сторонам и организациям. Они провели акции в честь сирийского президента Башара Асада, а также выразили свою решимость принять участие в послевоенном восстановлении государства.
Ремонт инфраструктуры и объектов жилья в Сирии — масштабное явление. За годы вооруженного противостояния террористические группировки нанесли стране колоссальный ущерб. Многие дома не подлежат реставрации: например, в соседней провинции Хомс власти были вынуждены начать снос аварийного жилья сразу в шести кварталах административного центра. Тем не менее Дамаск смотрит в будущее оптимистично — освободившиеся площади можно будет использовать для новой застройки.