Жители деревни Аз-Зара, располагающейся в западной части сирийской провинции Хама, вернулись в свои дома после пятилетнего перерыва. Они покинули населенный пункт во время разгара войны, спасаясь от постоянных атак боевиков.

В данном районе находится одна из крупнейших электростанций страны, стабильно становившаяся целью нападений со стороны вооруженных бандформирований.

В 2016 году поселок был практически полностью разрушен боевиками, а позже, около трех лет назад, его освободила сирийская армия при поддержке ВКС РФ. После этого в населенном пункте началось разминирование территории и восстановительные работы.

На гуманитарной акции для вернувшихся домой жителей Аз-Зары побывал специальный корреспондент международной редакции Федерального агентства новостей.

Власти провинции Хама в координации с федеральным правительством прилагают большие усилия для восстановления разрушений, нанесенных в результате действий радикальных исламистов. Руководство страны работает над реконструкцией базовой инфраструктуры: систем водоснабжения, электросетей, больниц, продовольственных центров, школ и других объектов, которые обеспечат гражданам комфортные условия для жизни. Это создает благоприятную среду для повторного заселения городов и деревень на подконтрольных правительству территориях.

Губернатор региона распорядился ремонтировать в Аз-Заре не менее одного жилого здания в день и обратился к руководству республики с запросом о предоставлении финансовой поддержки новой инициативы. Также власти планируют выделить владельцам разрушенных построек по полтора миллиона сирийских фунтов на ремонт.

Федеральное агентство новостей /

Сотрудники российского Центра примирения враждующих сторон (ЦПВС) оказали широкое содействие возвращению сирийских граждан домой. Благодаря совместной с другими благотворительными организациями, в соседней провинции Хомс был полностью расформирован пункт временного пребывания граждан. По меньшей мере 152 человека оттуда были выходцами из деревни Аз-Зара, которые вернулись домой.

«Сегодня лагерь беженцев был ликвидирован, и жители вернулись в свои дома. Центр примирения приложил большие усилия для возрождения деревни», — рассказал представитель ЦПВС РФ Андрей Дудкин.

Российские силы также провели в Аз-Заре гуманитарную акцию, раздавав гражданам наборы с продуктами первой необходимости.

Федеральное агентство новостей /

Жители поселка выразили благодарность помогавшим им сторонам и организациям. Они провели акции в честь сирийского президента Башара Асада, а также выразили свою решимость принять участие в послевоенном восстановлении государства.

Ремонт инфраструктуры и объектов жилья в Сирии — масштабное явление. За годы вооруженного противостояния террористические группировки нанесли стране колоссальный ущерб. Многие дома не подлежат реставрации: например, в соседней провинции Хомс власти были вынуждены начать снос аварийного жилья сразу в шести кварталах административного центра. Тем не менее Дамаск смотрит в будущее оптимистично — освободившиеся площади можно будет использовать для новой застройки.