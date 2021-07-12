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Опрос ВЦИОМ показал отношение россиян к алкоголю
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Опрос ВЦИОМ показал отношение россиян к алкоголю
pixabay.com/PD

Москва, 12 июля. Жители России приняли участие в социологическом исследовании ВЦИОМ и сообщили о своем отношении к алкоголю.

Примерно 38% респондентов не употребляют спиртосодержащих напитков. Чаще всего такое мнение высказывали опрошенные старше 60 лет.

«Каждый четвертый опрошенный пьет алкогольные напитки реже, чем раз в месяц (25%). Примерно раз в месяц и два-три раза в месяц пьют алкогольные напитки 14% и 18% соответственно», — сказано в сообщении ВЦИОМ.

Также увеличилась доля тех россиян, которые считают, что все вида алкоголя негативно сказываются на состоянии здоровья. Если в 2018 году такого мнения придерживались 55% граждан, то в 2021 году — уже 81% опрошенных.

Существуют определенные риски, которые возникают из-за употребления алкоголя во время просмотра телепередач. Внимание на это обратил психиатр-нарколог высшей категории Алексей Казанцев.

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