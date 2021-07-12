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Asia Times: Россия обладает абсолютно неуязвимым для американской ПВО оружием
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Asia Times: Россия обладает абсолютно неуязвимым для американской ПВО оружием
ФБА «Экономика сегодня»

Нью-Дели, 12 июля. Вооруженные силы Российской Федерации способны легко прорвать любые имеющиеся у США комплексы ПВО и ПРО благодаря новому ракетному оружию, уверен военный эксперт Дэйв Макичук.

Россия нашла «ахиллесову пяту» в американской системе противовоздушной обороны, пишет Макичук в статье для индийского издания Asia Times, пересказ публикации представлен «ПолитРоссией».

Автор материала отмечает, что предприятиями российского ОПК создана целая линейка новейших ракет с гиперзвуковой скоростью полета и огромной мощностью боевой части. При этом небывалый ажиотаж в Индии и других странах вызывает планирующий боевой блок «Авангард», который абсолютно неуязвим для западных систем ПВО, сообщает Макичук.

«Авангард» поднимается с помощью гигантской межконтинентальной баллистической ракеты РС-28 «Сармат», а затем спускается к своей цели на скорости 20 Махов», — пишет автор Asia Times.

Аналитик подчеркивает, что благодаря своим уникальным скоростным характеристикам «Авангард» пробьет любую защиту всех имеющих американских комплексов ПВО и ПРО. От данного типа ракетного вооружения ВС РФ нет эффективной защиты как у наземных баз американской армии, так и у авианосцев ВМС США, резюмирует эксперт.

Ранее стало известно о большом страхе Пентагона перед разрабатываемой в России новейшей межконтинентальной баллистической ракетой «Кедр», которая будет иметь мобильный и стационарный варианты исполнения.

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