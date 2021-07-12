Обрушение части гостиницы произошло на востоке Китая

Пекин, 12 июля. Обрушение здания отеля «Сыцзи Кайюань» произошло в КНР. Жертвой ЧП стал один человек, есть пострадавшие. Поисковые работы продолжаются.

ЧП произошло в городе Сучжоу в восточной провинции Цзянсу. Часть здания отеля полностью обвалилась. На месте происшествия работают спасатели. Им удалось эвакуировать из-под завалов восемь человек. Один из них погиб, еще четверо находятся в удовлетворительном состоянии, трое получают медицинскую помощь.

Специалисты устанавливают, сколько людей могло находиться в гостинице в момент обрушения.

Тем временем обрушение дома во Флориде унесло жизни 22 человек.