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Обрушение части гостиницы произошло на востоке Китая

  /   Обновлено: 12 июля 2021 15:13
Происшествия
Обрушение части гостиницы произошло на востоке Китая
Global Look Press  /  Miami-Dade Fire Rescue / XinHua

Пекин, 12 июля. Обрушение здания отеля «Сыцзи Кайюань» произошло в КНР. Жертвой ЧП стал один человек, есть пострадавшие. Поисковые работы продолжаются.

ЧП произошло в городе Сучжоу в восточной провинции Цзянсу. Часть здания отеля полностью обвалилась. На месте происшествия работают спасатели. Им удалось эвакуировать из-под завалов восемь человек. Один из них погиб, еще четверо находятся в удовлетворительном состоянии, трое получают медицинскую помощь.

Специалисты устанавливают, сколько людей могло находиться в гостинице в момент обрушения.

Тем временем обрушение дома во Флориде унесло жизни 22 человек.

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обрушение китай здание
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