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Онкобольной Юдашкин легко перенес коронавирус благодаря вакцинации
Общество
Онкобольной Юдашкин легко перенес коронавирус благодаря вакцинации
Агентство городских новостей Москва  /  Денис Гришкин

Москва, 12 июля. Известный российский модельер Валентин Юдашкин переболел COVID-19 в легкой форме, сообщила его супруга Марина Юдашкина.

Онкобольной кутюрье подхватил коронавирус после вакцинации. Юдашкин чувствовал себя хорошо благодаря прививке, и сейчас с ним все в порядке.

«Не было ни температуры, ничего», — сообщила Марина Юдашкина РИА Новости.

Несколько лет назад у Юдашкина диагностировали онкологическое заболевание. Модельер не говорил о своем состоянии во время лечения и стал давать комментарии на эту тему после наступления ремиссии.

Когда кутюрье узнал о раке, его охватили апатия и страх. На борьбу с тяжелым заболеванием Юдашкина вдохновили врачи, сражавшиеся за его жизнь и верящие в выздоровление.

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