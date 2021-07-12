Онкобольной Юдашкин легко перенес коронавирус благодаря вакцинации

Москва, 12 июля. Известный российский модельер Валентин Юдашкин переболел COVID-19 в легкой форме, сообщила его супруга Марина Юдашкина.

Онкобольной кутюрье подхватил коронавирус после вакцинации. Юдашкин чувствовал себя хорошо благодаря прививке, и сейчас с ним все в порядке.

«Не было ни температуры, ничего», — сообщила Марина Юдашкина РИА Новости.

Несколько лет назад у Юдашкина диагностировали онкологическое заболевание. Модельер не говорил о своем состоянии во время лечения и стал давать комментарии на эту тему после наступления ремиссии.

Когда кутюрье узнал о раке, его охватили апатия и страх. На борьбу с тяжелым заболеванием Юдашкина вдохновили врачи, сражавшиеся за его жизнь и верящие в выздоровление.