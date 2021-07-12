Эксперты уличили США в попытке взвалить на Минск вину за кризис с мигрантами

В миграционном кризисе на границе Белоруссии и Литвы виноваты в первую очередь Вашингтон и Лондон, но они пытаются переложить свою вину на Минск. Об этом в интервью ФАН заявили эксперты по Белоруссии Николай Межевич и Алексей Дзермант.

Ранее заместитель помощника госсекретаря США Джордж Кент заявил, что Вашингтон обеспокоен хлынувшим из Белоруссии в Литву потоком мигрантов с Ближнего Востока и Африки.

Федеральное агентство новостей /

«Когда беженцы штурмовали Европу, Госдеп был спокоен»

Директор Центра белорусских исследований Института Европы РАН Николай Межевич считает, что в нынешней ситуации с беженцами виноваты в первую очередь Вашингтон и Лондон.

«Заместитель помощника госсекретаря США, безусловно, может беспокоиться о чем угодно. Если послушать Вашингтон, то вообще можно представить, как президент Александр Лукашенко лично строит беженцев в колонны, доводит до литовской границы, наливает «на посошок» и дает в дорогу по бутерброду. И Белоруссия, и Россия всегда будут виноваты в чем-нибудь перед США», — сыронизировал собеседник ФАН.

По словам эксперта, сегодня Литва не признает президента Александра Лукашенко и государственную власть в республике. В силу этого белорусские пограничники не обязаны охранять границы Литвы, заметил Межевич.

«Переполненные лодки с живыми и мертвыми нелегальными мигрантами попадают на пляжи Испании вовсе не из Белоруссии, как и многотысячные потоки беженцев, которые пытаются сдержать американские рейнджеры на мексиканской границе. В 2015 году миллионы беженцев из стран Северной Африки, Ближнего Востока и Южной Азии штурмовали Европу, однако Госдеп был достаточно спокоен», — напомнил политолог.

Директор Центра белорусских исследований отметил, что Вашингтон фиксирует только те миграционные проблемы, которые ему выгодно озвучивать. Межевич убежден, что американцы не беспокоятся о Литве, они делают выпады против Белоруссии.

«Общая проблема международных отношений, порождающая потоки мигрантов, по большей части сформирована Вашингтоном. Но афганский кризис уходит корнями в XIX век, поэтому ответственность за то, что сегодня творится в мире, несут не только Соединенные Штаты, которые лезут со своей псевдодемократией в суверенные государства и разоряют их, но и Великобритания», — уточнил представитель РАН.

Беженцы, которые проникают в Литву, в действительности, хотят попасть в Германию, так как там пособие по безработице выше, чем зарплаты в Прибалтике, обратил внимание эксперт. Именно это обстоятельство и волнует Вильнюс: Германия не пускает к себе мигрантов, и те вынуждены оставаться в Литве, констатировал Николай Межевич.

Федеральное агентство новостей /

«США пытаются переложить свою вину на Белоруссию»

В том, что сегодня страны НАТО в виде мигрантов пожинают плоды своего же труда, убежден старший научный сотрудник Института философии Академии наук Белоруссии, политолог Алексей Дзермант.

«Поток нелегальных мигрантов, следующих через нашу республику в Литву, и, частично, в Польшу, увеличился. Это произошло потому, что до недавнего времени между Белоруссией и Евросоюзом существовали договоренности о совместной охране границ. Минск принимал обратно мигрантов и высылал их на родину. Но после гибридной атаки Польши и Литвы мы приостановили соглашения и сняли с себя обязательства по усиленной охране европейских границ, на которую тратили сотни миллионы долларов в год», — рассказал белорусский ученый.

Дзермант напомнил слова Александра Лукашенко, который открыто заявил: правительство Белоруссии после агрессивных действий со стороны стран Евросоюза, направленных на попытку свержения конституционного строя республики, не считает необходимым блюсти за свой счет интересы европейских соседей — Литвы и Польши.

«Беженцы из Ирака, Сирии, Афганистана, из других стран Африки и Средней Азии покинули свои дома потому, что там — голод, разруха и война. Ко всем этим бедам имеют непосредственную причастность США, которые сегодня лицемерно «выражают озабоченность происходящим». Польша и Литва, как и другие союзники Соединенных Штатов, несут ответственность вместе с ними. Они пытаются переложить свою вину на Белоруссию с помощью традиционно-голословных обвинений», — заметил собеседник агентства.

После ухода США из Афганистана, по мнению эксперта, поток мигрантов из Азии в Европу может увеличиться. Дзермант подчеркнул, что все это является последствиями международной политики стран НАТО, и в первую очередь — США.

Ранее ФАН сообщал о том, что Литва строит 550-километровое заграждение из колючей проволоки на границе с Белоруссией.