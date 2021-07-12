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Захарова рассказала, как американский дипломат украл железнодорожную стрелку

  /   Обновлено: 12 июля 2021 15:01
Политика
Захарова рассказала, как американский дипломат украл железнодорожную стрелку
pxhere.com

Москва, 12 июля. Американский дипломат украл железнодорожный стрелочный указатель в Тверской области, рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Дипломат вспомнила инцидент с сотрудником посольства США в России. На камеры попал мужчина, который снял стрелку на железнодорожном разъезде и положил ее в багажник машины. Позже этот автомобиль, за рулем которого находился американский дипломат, остановили сотрудники ДПС.

«Это была какая-то тайная сверхсекретная шпионская операция по похищению железнодорожного стрелочного указателя из Тверской области?» — недоумевает Мария Захарова.

Ранее дипломат высмеяла изощренные «культурные войны» в США. По словам Захаровой, американские законы являются «шедеврами».

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