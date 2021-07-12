Более трехсот прыжков с парашютом совершили тульские десантники в ходе крупных учений

Тула, 12 июля. Крупные учения завершились под Тулой. Военнослужащие-десантники решали сразу несколько элементов сложной задачи.

После прыжка с парашютом бойцы Тульского гвардейского воздушно-десантного соединения захватывали и уничтожали условные объекты противника. Им предстояло ликвидировать полевой аэродром и совершить марш-бросок на три километра.

«Было совершено более 300 парашютных прыжков из самолетов военно-транспортной авиации АН-2», — рассказали ФАН в Тульской гвардейской воздушно-десантной дивизии.

Все требования десантники выполнили и в воздухе, и на земле. Их действия получили высокую оценку командиров.

Ранее ФАН сообщал о первых прыжках с парашютом воспитанников Тульского суворовского училища. Юные суворовцы завершали курс парашютной подготовки первым полноценным десантированием из самолета.