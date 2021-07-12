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Перенесший операцию на сломанной ноге Макгрегор обратился к Порье

  /   Обновлено: 12 июля 2021 14:56
Спорт
Перенесший операцию на сломанной ноге Макгрегор обратился к Порье
Global Look Press  /  INPHO/Tom Hogan via www.imago-im

Дублин, 12 июля. Ирландский боец MMA Конор Макгрегор, который перенес операцию на ноге, обратился к своему сопернику по поединку на турнире UFC 264.

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор назвал «незаконной» победу Дастина Порье в бою, который стал главным событием турнира в Лас-Вегасе. Он обратился к американцу в Twitter-аккаунте.

«Можешь праздновать эту незаконную победу сколько хочешь. Но ты ничего не доказал в этом бою. Второй раунд должен был показать все», — отметил Макгрегор.

Ирландец оступился и сломал ногу в конце первого раунда поединка с Порье. Рефери зафиксировали победу американского бойца MMA. В следующем поединке Порье будет драться за чемпионский пояс в легком весе.

Ранее президент UFC Дана Уайт допустил, что Макгрегор и Порье проведут четвертый очный бой. Об этом глава промоушена рассказал в ходе пресс-конференции.

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спорт макгрегор ufc порье
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