Нетаньяху освободил резиденцию премьер-министра в Иерусалиме

Бывший премьер-министр Израиля и глава партии «Ликуд» Биньямин Нетаньяху окончательно покинул свою официальную резиденцию в Западном Иерусалиме. Он переехал оттуда спустя месяц после того, как пост главы правительства был передан Нафтали Беннету.

Израильские СМИ сообщили, что кортеж личных автомобилей политика рано утром 12 июля выехал с территории резиденции на улице Бальфур.

Семья Нетаньяху временно переберется на север страны — в город Кейсария, располагающийся на средиземноморском побережье. Они будут находиться там до тех пор, пока в старой квартире экс-премьера на улице Газа в Западном Иерусалиме производится ремонт. В ней он жил до 2009 года, прежде чем занял должность главы правительства.

Netanyahu vacates official residence after 12 years https://t.co/cWxx5EEDWI pic.twitter.com/NZIG2KziMz — ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) July 11, 2021

Новый премьер-министр Нафтали Беннет планирует обосноваться в резиденции сегодня же. Впрочем, в соответствии с коалиционным соглашением, он проведет там лишь два года. После этого право поселиться в данном жилом комплексе получит Яир Лапид, занимающий в настоящее время должность главы министерства иностранных дел.

Новая правительственная коалиция, возглавляемая двумя этими политиками, победила на выборах после того, как бывший президент еврейского государства Реувен Ривлин лишил Нетаньяху права формировать кабинет министров после четырех неудачных попыток.

Биньямин Нетаньяху неохотно расстался с высокой должностью после 12 лет работы.

Формируемую его политическими конкурентами коалицию он называл «опасной» из-за предложенного состава — туда вошли как левые и крайне правые партии, так и политические объединения арабского меньшинства.

При этом Нетаньяху, оставаясь лидером партии «Ликуд», не уходит из политики, а переходит в оппозицию. На этом фоне он пообещал добиться роспуска нового правительства.

Федеральное агентство новостей /

В конце июня в газете Haaretz также появились сообщения, что незадолго до снятия с себя полномочий Нетаньяху распорядился уничтожить ряд официальных документов. Данные об этом в СМИ поступили от неназванного источника в канцелярии премьера. Если они впоследствии подтвердятся, экс-премьер-министра могут призвать к ответственности за нарушение закона.

Многолетняя популярность Нетаньяху не помогла ему одержать победу на выборах. Негативно на его рейтинге сказалась неосмотрительная, по мнению многих граждан, политика властей в период распространения коронавируса, а также отсутствие успеха в борьбе с экономическими последствиями пандемии.

Также его репутация была испорчена рядом уголовных дел, касающихся коррупции. От уголовного преследования Нетаньяху спасала неприкосновенность, которую ему предоставляла должность главы правительства. Теперь же политик рискует ответить перед законом, если суд сочтет доказательства обвинения достаточным основанием для этого.

Федеральное агентство новостей /

В настоящее время руководить страной поставлено правительство, сформированное из восьми фракций, представляющих все политическое разнообразие государства. Лидерами кабинета министров являются ультранационалист Нафтали Беннет и глава центристской оппозиции Яир Лапид, которые поровну разделят четырехлетний срок правления. Каждому доведется занимать должность премьер-министра по два года.

В соответствии с первыми заявлениями, сделанными еще в период предвыборной гонки, новый кабмин планирует сконцентрироваться на решении внутренних проблем, избегая радикальных шагов в таких острых вопросах, как палестинская политика Израиля.

Однако фракционное разнообразие вызывает опасения, что данный союз может быть разрушен по причине внутренних противоречий в оценке тех или иных тем и вопросов.

Так, ранее появилась информация, что из-за разногласий в Кнессете утратил силу спорный закон, запрещающий предоставление вида на жительство в Израиле палестинцам после вступления в брак с израильтянами. Это событие стало одним из проявлений внутренних разногласий: члены правящей коалиции выступали с разной оценкой спорного закона, что сказалось на мнении парламентариев.