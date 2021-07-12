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Ковитиди отреагировала на слова главы МИД Белоруссии по поводу полетов в Крым
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Политика
Ковитиди отреагировала на слова главы МИД Белоруссии по поводу полетов в Крым
Федеральное агентство новостей  / 

Российского сенатора Ольгу Ковитиди огорчило, что глава белорусского МИД недостаточно внятно высказался по поводу возможности открытия прямых авиарейсов из Белоруссии в Крым. Ранее глава МИД Белоруссии Владимир Макей дал большое интервью телеканалу RT, в котором заявил, что внешние силы хотели сделать из его страны «вторую Украину», а затем перенести этот опыт на Россию. По словам министра, по этой причине в Белоруссии во время инспирированных Западом беспорядков «было намного жарче и намного горячее». Он указал, что Москва и Минск «просто обязаны развивать сотрудничество» на пути интеграции в рамках Союзного договора.

«Наша цель — создание единого торгово-экономического пространства, что, я считаю, абсолютно в интересах обоих наших государств», — заявил глава белорусского МИД.

Белорусская авиация находится под западными санкциями
Федеральное агентство новостей  / 

Российский сенатор, представитель Республики Крым Ольга Ковитиди обратила внимание на высказывание Владимира Макея по поводу возможности открытия прямых авиарейсов из Минска в Крым. Отвечая на соответствующий вопрос, Макей заявил, что в том, что касается этой темы, Белоруссии необходимо учитывать экономический аспект, а также возможные санкции, которые могут быть введены в отношении Минска (при том, что белорусская авиация, как и другие отрасли экономики этой страны, и так уже под западными ограничениями).

«Если это (прямые рейсы в Крым. — Прим. ФАН) будет выгодно, скажем так, для общества, для страны, для государства, думаю, соответствующее решение будет принято, — заявил Макей. — Но в данной ситуации мы должны учитывать и некоторые иные аспекты, связанные с возможными санкциями, которые могут быть введены по отношению к Белоруссии».

По мнению Ковитиди, возможно, в этом вопросе глава МИД Белоруссии проявил излишнюю осторожность, либо министр не совсем корректно интерпретировал позицию президента Белоруссии Александра Лукашенко.

«В трудную минуту именно Россия всегда помогала своим братьям-славянам, — напомнила Ковитиди в комментарии ФАН. — Недавний пример помощи России в содействии сохранения суверенитета Белоруссии и стабильности в этой стране тому подтверждение. На этом фоне заявление главы МИД Белоруссии по теме авиаперевозок в Крым, на мой взгляд, заблудившегося в трех березах, выглядят неосмотрительными и геополитически проигрышными».

Минск и Москва обвинили Запад в попытках спровоцировать в Белоруссии «цветную революцию» по украинскому образцу
Федеральное агентство новостей  / Степан Яцко

В своем интервью Владимир Макей также отметил, что главная задача — не в том, чтобы искусственно что-то подстегивать, а в том, чтобы спокойно выстраивать процессы сотрудничества между двумя странами во всех областях.

«А дальше — будем смотреть. Сама жизнь, сама практика покажет, какой формат может получиться в итоге по результатам этого сотрудничества», — заключил белорусский министр.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил Александра Лукашенко с Днем независимости. Этот праздник отмечается в Белоруссии 3 июля. В поздравительной телеграмме российский лидер выразил уверенность, что Москва и Минск будут и дальше укреплять союзнические связи и продвигать интеграционные процессы.

Осенью прошлого года, после президентских выборов в Белоруссии, на которых победил Лукашенко, в этой стране прошли массовые протесты, сопровождаемые нарушениями общественного порядка. Минск и Москва обвинили Запад в попытках спровоцировать в Белоруссии «цветную революцию» по украинскому образцу.

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белоруссия украина лукашенко ковитиди макей
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