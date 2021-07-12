Электросетевые организации с высоким риском аварий могут лишиться своего статуса

Москва, 12 июля. Минэнерго готовит изменения, которые позволят справиться с ростом числа аварий из-за недобросовестности сетевых организаций.

Специалисты Министерства энергетики РФ подготовили проект изменений в ряд нормативно-правовых актов для повышения надежности электроснабжения потребителей и снижения числа аварий на распределительных сетях. Об этом рассказал заместитель министра энергетики Евгений Грабчак в своей статье для отраслевого журнала «Энергетическая политика».

«Минэнерго внимательно анализирует все происходящие аварийные ситуации. Если в сетях высокого напряжения (110 кВ и выше) мы на протяжении нескольких лет видим стабильный тренд на снижение их количества (так по итогам осенне-зимнего периода 2020–2021 годов аварийность по оборудованию высокого класса напряжения снизилась на 7 %), то в распределительных сетях (0,4–6–10 кВ) ситуация обратная», — написал Евгений Грабчак.

По словам замминистра, каждое время года для энергетиков связано с определенными сложностями, которые создают риск аварий. Так называемый «переход через 0», когда температура воздуха меняется с положительной на отрицательную или наоборот, вызывает обледенение проводов. А слишком длительная жара создает повышенную нагрузку на электросети из-за использования кондиционеров, кроме того, высокая температура может вывести из строя оборудование.

Однако в результате проведенного министерством энергетики анализа работы электросетей выяснилось, что связанные с погодой сложности далеко не всегда становятся причиной аварийных ситуаций.

«Минэнерго фиксирует по ряду ТСО (территориальные сетевые организации. — Прим. ФАН), что даже при проектных климатических воздействиях на электросетевую инфраструктуру происходят нарушения электроснабжения, затрагивающие значительное количество потребителей, что говорит о существенном уровне износа распределительных сетей, вызванного в том числе низким уровнем эксплуатации на протяжении длительного периода времени», — говорится в публикации.

Евгений Грабчак обращает внимание на то, что некоторые компании, в зоне ответственности которых оказывались обесточенные объекты, оказывались неспособны исполнить свои обязательства и восстановить электроснабжение потребителей.

«В таких случаях мы привлекали силы и средства других, более крупных электросетевых компаний, и они помогали восстанавливать энергоснабжение потребителей. Конечно, такого быть не должно», — подчеркивает замглавы ведомства.

Он также отметил ухудшение показателей устойчивости сетей и увеличение сроков ликвидации нарушений энергоснабжения.

«Количество отключенных потребителей при массовых нарушениях увеличилось в 1,6 раза, а показатели средней длительности обесточения, то есть времени восстановления электроснабжения, увеличились на 19 %», — отмечает Грабчак.

В числе причин таких негативных тенденций замглавы Минэнерго России называет высокий износ основных фондов.

«Всего 30% ТСО имеют инвестпрограммы. В 2020 году их финансирование составило только 72% от плана. Анализ этих программ показал, что проблемы высокого износа основных фондов не решаются», — отмечается в статье.

В результате анализа, проведенного Минэнерго совместно с региональными штабами, выяснилось, что порядка 40 % региональных сетевых компаний — это около 600 ТСО — не обеспечивают поддержание своих объектов в необходимом техническом состоянии.

Евгений Грабчак в своей статье сообщил о разработанном проекте плана мероприятий по внесению изменений в некоторые нормативные правовые акты.

«Во-первых, мы усиливаем роль региональных штабов по вопросам оценки готовности ТСО к прохождению отопительного сезона и ликвидации последствий аварий. Мы наделяем их полномочиями по мониторингу аварийного запаса, — рассказал он. — Во-вторых, мы дополняем текущую методику мониторинга готовности к ОЗП (осенне-зимний период. — Прим. ФАН) новыми показателями для оценки рисков нарушения функционирования по сетевому комплексу классом напряжения 35 кВ и ниже».

В рамках мониторинга будут контролироваться наличие и укомплектованность аварийного запаса, исполнение инвестпрограмм, наличие оборудование с превышением положенного срока службы, длительность устранения нарушений и другие. В результате для каждой компании будет сформирован комплексный индекс рисков нарушения функционирования.

«При достижении определенного порогового значения будет приниматься решение об отнесении конкретной ТСО к высокому уровню риска нарушения функционирования. При неоднократном отнесении к высокой категории риска нарушения функционирования ТСО будет лишаться своего статуса», — говорится в статье.

Кроме того, в каждом субъекте появится системообразующая организация (региональный оператор) для оперативного управления и аварийно-восстановительных работ в отношении тех объектов, которые находились в ведении лишенных статуса ТСО компаний.

По мнению Евгения Грабчака, такой комплексный подход позволит повысить надежность функционирования ТСО и, как следствие, свести к минимуму риски нарушения электроснабжения потребителей.