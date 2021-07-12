Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
12 июля 15:22
15:20
Общество
Сразу пять достопримечательностей Прикамья поборются за звание «Сокровища России»
15:19
Происшествия
«Веселые выходные»: отдыхающие утопили автомобиль на озере Сайвер в Марий Эл
15:18
Армия
Финский политолог Бекман: НАТО готовит для Крыма "кровавый сценарий"
15:13
Общество
Опрос ВЦИОМ показал отношение россиян к алкоголю
15:12
Происшествия
СК начал проверку в отношении экипажа самолета, в котором пассажир открыл дверь
15:11
Общество
Более трехсот прыжков с парашютом совершили тульские десантники в ходе крупных учений
15:11
Армия
Asia Times: Россия обладает абсолютно неуязвимым для американской ПВО оружием
15:09
Общество
Канадцы занимаются йогой с альпака на ферме в Онтарио
15:08
Шоу-бизнес
Один из лучших в стране: режиссер Дмитрий Астрахан об актере Александре Домогарове
15:07
Общество
Ликвидирующих последствия ЧС в Крыму солдат оклеветали в соцсетях
Все новости

Вьетнам ведет переговоры о закупке 40 миллионов доз российского «Спутника V»

  /   Обновлено: 12 июля 2021 14:56
Общество
Вьетнам ведет переговоры о закупке 40 миллионов доз российского «Спутника V»
Global Look Press  /  Thiago Prudencio/Keystone Press Agency

Ханой, 12 июля. Переговоры о закупке 40 млн доз вакцины против коронавируса «Спутник V» с российской стороной ведет Вьетнам.

Решение о начале переговоров утвердил премьер-министр республики Фам Минь Чинь. Их будет вести вьетнамская компания T&T с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ). Закупку проведут за счет личных средств вьетнамской компании.

Российская вакцина против коронавируса «Спутник V» может удостоиться собственной почтовой марки. Об этом рассказал член Общественной палаты РФ Евгений Нифантьев.

Вернуться назад

россия вьетнам Спутник V
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru