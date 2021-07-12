Вьетнам ведет переговоры о закупке 40 миллионов доз российского «Спутника V»

Ханой, 12 июля. Переговоры о закупке 40 млн доз вакцины против коронавируса «Спутник V» с российской стороной ведет Вьетнам.

Решение о начале переговоров утвердил премьер-министр республики Фам Минь Чинь. Их будет вести вьетнамская компания T&T с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ). Закупку проведут за счет личных средств вьетнамской компании.

Российская вакцина против коронавируса «Спутник V» может удостоиться собственной почтовой марки. Об этом рассказал член Общественной палаты РФ Евгений Нифантьев.