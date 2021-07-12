Россиянам рассказали, как сформировать финансовую «подушку безопасности»

Москва, 12 июля. Эксперт департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский объяснил россиянам, как правильно формировать личные денежные сбережения.

Запас накоплений может храниться дома для непредвиденных случаев. Такая «финансовая подушка» должна быть диверсифицирована, приводит РИА Новости слова аналитика.

«Размер такой «заначки» в идеале должен составлять годовую сумму расходов домохозяйства или годовой доход всех членов семьи», — уверен Переславский.

Денежные средства жителям России следует хранить в разных валютах с большей частью рублей, добавил он. Также гражданам стоит обратить внимание на вариант, при котором на каждые отложенные сто рублей приобретается один евро и один доллар США.

Ранее россиянам объяснили, когда стоит покупать американскую валюту. Данный инвестиционный инструмент не будет лучшим, если речь идет о краткосрочной перспективе, уверен эксперт Константин Ордов.

Недавний опрос показал, что треть респондентов после выхода на пенсию собираются жить на собственные сбережения. Еще 30% планируют подрабатывать, а на помощь взрослых детей рассчитывают 7% участников исследования, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».