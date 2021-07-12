Один из лучших в стране: режиссер Дмитрий Астрахан об актере Александре Домогарове

Актер театра, кино и дубляжа, телеведущий, эстрадный певец, народный артист РФ Александр Домогаров сегодня празднует 58-й день рождения. В беседе с ФАН именинника поздравил режиссер театра и кино, продюсер, телеведущий, киноактер, заслуженный деятель искусств РФ Дмитрий Астрахан.

Собеседник поделился впечатлениями от совместной работы с артистом на съемках фильма «Жизнь после жизни».

«Он совершенно выдающийся артист. Я думаю, он входит в тройку-пятерку лучших артистов нашей страны. У него потрясающий природный дар. Редкое сочетание красивого мужчины и потрясающего артиста. Он способен играть и трагические роли, и комедийные. Талант совершенно удивительный», — сообщил режиссер.

Дмитрий Астрахан также отметил наиболее яркие, на его взгляд, черты Александра Домогарова.

«Он способен решать сложнейшие художественные задачи. Во всем, что касается профессии, он блистателен. Это вызывает уважение и профессиональное восхищение. Он очень исполнительный и аккуратный артист. Александр из того редкого типа людей, которые к своей профессии относятся всерьез и глубоко ее понимают», — рассказал собеседник ФАН.

ТАСС / Александр Щербак

В завершение он поделился пожеланиями в адрес именинника.

«Здоровья и творческих успехов. Пусть будет как можно больше достойного его драматургического материала. Желаю, чтобы судьба дарила встречи только с яркими режиссерами с интересными сценарными возможностями. Он удивительный артист и заслуживает этого», — подытожил Дмитрий Астрахан.

Ранее режиссер Владимир Виноградов через ФАН поздравил с днем рождения актера Юрия Стоянова. В числе прочего собеседник отметил, что на съемочной площадке артист всегда заботится о своих коллегах.