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Стали известны тонкости работы с запросами россиян на прямую линию Путина

  /   Обновлено: 12 июля 2021 14:46
Политика
Стали известны тонкости работы с запросами россиян на прямую линию Путина
Global Look Press  /  Kremlin Pool

Санкт-Петербург, 12 июля. Работа с обращениями на прямую линию с президентом России Владимиром Путиным содержит немало нюансов и подводных камней, сообщил глава исполкома ОНФ в Петербурге Андрей Рябоконь.

Тонкостями работы с обращениями россиян напрямую к российскому лидеру Рябоконь поделился в пресс-центре Медигруппы «Патриот». По его словам, координация взаимодействия с десятками тысяч обращений, поступающих из самых разных источников, требует немало усилий. Одна из главных трудностей, по признанию Рябоконя, состоит в определении, какое конкретно ведомство должно помочь обратившемуся к президенту.

«Люди нечетко, бывает, формулируют обращения, нужно уточнить, что имел в виду заявитель, какая конкретно нужна помощь, чтобы это занести в систему и четко отработать», — подчеркнул глава питерского исполкома ОНФ.

Основная масса обращений затрагивает вопросы здравоохранения и социальной поддержки, в особенности — всего, что касается эпидемической обстановки в стране и вакцинации от COVID-19. Возрастной разброс — тоже заметный, но если людей более старшего возраста волнуют вопросы, связанные со здоровьем и социальной защитой, то у молодежи запросы несколько отличаются.

«Молодежь интересуют перспективы трудоустройства, получение качественного образования, обращаются с предложениями, много личного характера», — перечислил Рябоконь.

Немало людей обращаются к Владимиру Путину не с проблемами, а с пожеланиями и конструктивной критикой, отметил член ОНФ. Многие просто передают российскому лидеру слова поддержки посредством прямой линии.

О важности такого общения с президентом России высказались и опрошенные Федеральным агентством новостей (ФАН) эксперты. По словам политологов, периодическая работа главы государства «в ручном режиме» позволяет оптимизировать процессы управления страной.

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