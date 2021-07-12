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В Станице Луганской бойцы ВСУ под видом досмотра грабят местных жителей
Армия
В Станице Луганской бойцы ВСУ под видом досмотра грабят местных жителей
Федеральное агентство новостей

Луганск, 12 июля. Военнослужащие ВСУ, прибывшие в Станицу Луганскую после ротации, грабят местное население под видом досмотра, заявили в Народной милиции ЛНР.

Известно, что жители, пострадавшие от бойцов 79-й бригады Вооруженных сил Украины, обратились в полицию. Военные под предлогом «изучения информации» изымали мобильные телефоны и спиртные напитки.

Похожая ситуация произошла еще в июне в городе Волноваха. Там ВСУ совместно с силами СБУ провели череду обысков у гражданского населения с целью выявить «нелояльных» к действиям украинской армии. Однако после обысков у людей пропало имущество.

Ранее власти ЛНР сообщили о гибели двух военнослужащих ВСУ, которые пытались совершить огневую провокацию. Киевские силовики подорвались на минном поле в зоне ответственности 24-й бригады ВСУ.

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