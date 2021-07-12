Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
12 июля 15:21
15:20
Общество
Сразу пять достопримечательностей Прикамья поборются за звание «Сокровища России»
15:19
Происшествия
«Веселые выходные»: отдыхающие утопили автомобиль на озере Сайвер в Марий Эл
15:18
Армия
Финский политолог Бекман: НАТО готовит для Крыма "кровавый сценарий"
15:13
Общество
Опрос ВЦИОМ показал отношение россиян к алкоголю
15:12
Происшествия
СК начал проверку в отношении экипажа самолета, в котором пассажир открыл дверь
15:11
Общество
Более трехсот прыжков с парашютом совершили тульские десантники в ходе крупных учений
15:11
Армия
Asia Times: Россия обладает абсолютно неуязвимым для американской ПВО оружием
15:09
Общество
Канадцы занимаются йогой с альпака на ферме в Онтарио
15:08
Шоу-бизнес
Один из лучших в стране: режиссер Дмитрий Астрахан об актере Александре Домогарове
15:07
Общество
Ликвидирующих последствия ЧС в Крыму солдат оклеветали в соцсетях
Все новости

Известную блондинку сфотографировали на яхте в объятиях Павла Прилучного
Шоу-бизнес
Известную блондинку сфотографировали на яхте в объятиях Павла Прилучного
Агентство городских новостей Москва  /  Кирилл Зыков

Москва, 12 июля. Звезда сериала «Мажор» Павел Прилучный провел время на яхте в компании известных двойняшек-блондинок — актрис и телеведущих Кати и Волги Король.

Личная жизнь Прилучного стала предметом бурных обсуждений поклонников после его развода с актрисой Агатой Муцениеце. Расставшись с женой, актер начал встречаться со звездой сериала «Папины дочки» Мирославой Карпович.

Однако теперь фанаты подозревают, что в отношениях артиста и его возлюбленной не все гладко. Эти домыслы спровоцировало фото, появившееся на странице двойняшек Король в Instagram. Одну из двух известных блондинок сфотографировали в объятиях Прилучного, при этом девушка, одетая в короткие джинсовые шорты и белую майку, закинула на актера ноги.

Хотя доподлинно неизвестно, какие отношения связывают бывшего мужа Муцениеце с двойняшками, пользователи соцсети уже приписали ему роман с одной из них. При этом поклонники полностью одобрили кандидатуру девушки, раскритиковав Мирославу Карпович.

«Прекрасное фото, Павел, сочные девочки! И главное — Мирки нет. А если даже и есть, то пусть смотрит»;

«Круто смотритесь!»;

«Хоть за нормальное тело подержится, а не за кости»;

«И ни одного нравоучителя. Всем нравится картинка без Мирки. И мне нравится», — написали комментаторы.

Некоторые поклонники подозревали, что Прилучный придерживается нетрадиционной ориентации. На подобные мысли подписчиков актера навело его фото с ярким макияжем.

Вернуться назад

карпович прилучный близняшки король
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru