Известную блондинку сфотографировали на яхте в объятиях Павла Прилучного

Москва, 12 июля. Звезда сериала «Мажор» Павел Прилучный провел время на яхте в компании известных двойняшек-блондинок — актрис и телеведущих Кати и Волги Король.

Личная жизнь Прилучного стала предметом бурных обсуждений поклонников после его развода с актрисой Агатой Муцениеце. Расставшись с женой, актер начал встречаться со звездой сериала «Папины дочки» Мирославой Карпович.

Однако теперь фанаты подозревают, что в отношениях артиста и его возлюбленной не все гладко. Эти домыслы спровоцировало фото, появившееся на странице двойняшек Король в Instagram. Одну из двух известных блондинок сфотографировали в объятиях Прилучного, при этом девушка, одетая в короткие джинсовые шорты и белую майку, закинула на актера ноги.

Хотя доподлинно неизвестно, какие отношения связывают бывшего мужа Муцениеце с двойняшками, пользователи соцсети уже приписали ему роман с одной из них. При этом поклонники полностью одобрили кандидатуру девушки, раскритиковав Мирославу Карпович.

«Прекрасное фото, Павел, сочные девочки! И главное — Мирки нет. А если даже и есть, то пусть смотрит»; «Круто смотритесь!»; «Хоть за нормальное тело подержится, а не за кости»; «И ни одного нравоучителя. Всем нравится картинка без Мирки. И мне нравится», — написали комментаторы.

Некоторые поклонники подозревали, что Прилучный придерживается нетрадиционной ориентации. На подобные мысли подписчиков актера навело его фото с ярким макияжем.