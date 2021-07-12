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«Омский каучук» и Росприроднадзор попали под следствие после обращения к Путину

  /   Обновлено: 12 июля 2021 14:41
Происшествия
«Омский каучук» и Росприроднадзор попали под следствие после обращения к Путину
Федеральное агентство новостей

Омск, 12 июля. СК возбудил уголовное дело в отношении «Омского каучука» и Росприроднадзора после прямой линии с президентом России Владимиром Путиным.

Житель Омска и экоблогер обратились к Путину с просьбой обратить внимание надзорных органов на озера, в которые предприятия сливают отходы, и мусорные свалки. Они отметили, что, несмотря на реализацию нацпроекта «Экология», люди дышат грязным токсичным воздухом, а в регионе зафиксирован высокий уровень легочных заболеваний.

Следователи возбудили уголовное дело. По данным ведомства, завод «Омский каучук» не выполнил требование Росприроднадзора и не выполнил работы по рекультивации полигона промышленных отходов в Омске. Следствие определило, что на полигоне захоронено около 14 тыс. отходов, относящихся к IV классу опасности.

Политолог Юрий Самонкин рассказал, в чем заключается уникальность прямой линии с Путиным.

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