Москва, 12 июля. Инициативная группа Фонда борьбы с репрессиями (ФБР) обратилась в Совет по правам человека ООН по поводу полицейского произвола в США.

Фонд борьбы с репрессиями, созданный при содействии российского предпринимателя Евгения Пригожина, является правозащитной организацией, которая ведет борьбу с полицейским произволом во всем мире. В ФБР сообщили, что за год американские правоохранители расстреляли на улицах более тысячи человек, среди которых много афроамериканцев.

«На глазах всего цивилизованного мира происходит не что иное, как полноценная гражданская война, развязанная органами полиции Соединенных Штатов против собственного народа по расовому признаку», — говорится в обращении ФБР к Совету по правам человека ООН.

Фонд борьбы с репрессиями назвал имена американцев, которые были убиты сотрудниками полиции: Марвин Скотт III, Тайлер Уилсон, Хавьер Эмблер, Джадсон Альбам, Адам Толедо, Фрэнк Дженнингс и Исайя Браун.

ФБР призывает Совет по правам человека ООН рассмотреть возможность введения гуманитарной миссии в США для помощи и защиты прав американцев, а также остановить полицейский террор против афроамериканцев.

Ранее сообщалось, что российский ФБР выяснит правду о деле убитого в тюрьме Жимони Руссо. Родственники погибшего подозревают работников учреждения в превышении полномочий.