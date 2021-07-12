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Ученые объяснили популярность вакцины «КовиВак» у россиян

  /   Обновлено: 12 июля 2021 14:48
Общество
Ученые объяснили популярность вакцины «КовиВак» у россиян
kovivak.ru  /  КовиВак вакцина от коронавируса им центра Чумакова.

Москва, 12 июля. Главную причину, по которой жители России отдают предпочтение вакцине «КовиВак», назвали ученые.

В последнее время россияне начали активно участвовать в кампании по вакцинации. Многие из них хотят, чтобы их привили именно вакциной «КовиВак».

«Люди достаточно консервативны и со скепсисом относятся к вакцинам с более современной технологией производства», — цитирует ученых РБК.

Минздрав РФ 19 февраля 2021 года зарегистрировал вакцину «КовиВак». Ее разработали в федеральном государственном бюджетном научном учреждении «Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова РАН». В таких препаратах используют либо искусственно ослабленные вирусы, неспособные вызвать заболевание, либо уже убитые (инактивированные).

Вакцина производится по наиболее традиционной технологии, на которой построено производство многих вакцин национального календаря. Берется натуральный вирус, выращивается, а затем его специальными методами ослабляют или убивают. Именно это, по мнению депутата Госдумы РФ Геннадия Онищенко, и провоцирует ее популярность у россиян.

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коронавирус COVID-19 ковивак
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