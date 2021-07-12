Глава МИД Судана призвала Россию вмешаться в кризис вокруг плотины «Возрождение»

Москва, 12 июля. Судан надеется на помощь России в урегулировании кризиса вокруг эфиопской плотины «Возрождение» (Хидасэ) в свете зашедших в тупик переговоров, сообщила министр иностранных дел африканского государства Марьям аль-Махди ас-Садик.

Глава внешнеполитического ведомства, которая сейчас находится с визитом в столице РФ, уверена в том, что России удастся склонить Аддис-Абебу к соглашению. Она считает, что у Москвы достаточно авторитета, чтобы повлиять на решение суданского соседа о переходе ко второму этапу заполнения водохранилища плотины «Возрождение».

«Россия, имея хорошие отношения с Эфиопией, может попытаться убедить эфиопскую сторону отдать предпочтение голосу разума», — подчеркнула министр.

По ее словам, РФ, выступив в качестве арбитра и посредника, добьется подписания соглашения, которое гарантирует достижения целей трех государств.

Prt Scr twitter.com/AlArabiya /

В воскресенье, 11 июля, министр иностранных дел Судана прибыла в Москву с трехдневным официальным визитом, в ходе которого она встретилась со своим российским коллегой Сергеем Лавровым. Стороны обсудили двусторонние отношения в различных сферах, а также актуальные региональные и международные вопросы.

«Переговоры в Москве затронут ситуацию в нашем регионе и последние события, связанные с вопросом о плотине», — сообщила ранее министр о своих планах.

С 2011 года Египет, Судан и Эфиопия ведут переговоры по соглашению о заполнении и эксплуатации плотины. Объект должен стать крупнейшим источником гидроэлектроэнергии в Африке, мощностью 6500 МВт. Хартум и Каир опасаются ухудшения экологической обстановки в результате его запуска, которая может повлечь социально-экономический кризис в регионе. В марте 2015 года лидеры трех государств подписали в Хартуме соглашение о Декларации принципов для преодоления разногласий.