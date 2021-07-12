Прокуратура взяла на контроль расследование дела об убийстве новорожденной в Москве

Москва, 12 июля. Столичная прокуратура взяла на контроль расследование гибели младенца. Как стало известно ФАН, 13-летний мальчик-аутист выбросил из окна свою новорожденную сестру, пока мама отвлеклась по острой нужде.

В правоохранительные органы Москвы 11 июля утром поступило сообщение об обнаружении рядом с домом по улице Левобережной тела младенца. Медики констатировали смерть новорожденной, которая появилась на свет восемь дней назад, от травм, характерных при падении с высоты.

По данному факту ГСУ СК России по городу Москве возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». Расследование взяла на контроль столичная прокуратура.

Правоохранители выяснили, что в день трагедии малышка лежала в кроватке на кухне однокомнатной квартиры.

«Мама во время трагедии находилась в совмещенном санитарном узле, — рассказал ФАН источник в правоохранительных органах. — Отец малышки вышел в магазин. В комнате оставалась бабушка. Она перебирала домашние вещи».

В какой-то момент 13-летний ребенок, который страдает аутизмом, подбежал к кроватке, взял новорожденную сестру на руки, подошел к окну и выбросил. Бабушка не сразу заметила, что произошло. Отсутствие дочери обнаружила 38-летняя мать, которая вышла из ванной комнаты.

«У женщины рожденная девочка была от второго брака. Первый муж — отец мальчика, был выходцем из Армении. Он бросил семью несколько лет назад. Вскоре жительница Москвы познакомилась с 44-летним мужчиной. Через нескольких месяцев они решили связать свою жизнь узами брака», — дополнил источник.

Если подозреваемый в трагедии будет установлен и его вина будет доказана в суде, то ему грозит до двух лет лишения свободы.