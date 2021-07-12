Начальника отдела безопасности из колонии под Владимиром осудят за взяточничество

Мужчину 1977 года рождения подозревают в том, что с января 2017 по октябрь 2019 года он совершил сразу несколько преступлений, предусмотренных ч.1 ст.290 УК РФ (получение взятки) и ч.3 ст.290 УК РФ (получение взятки за незаконные действия).

Сотрудник ФКУ ИК-6 УФСИН России по Владимирской области получил 125 тыс. рублей от осужденного за создание ему комфортных условий отбывания наказания.

В январе 2020 года ему перепало 15 тыс. рублей за включение осужденного в список тех, кого вызывают на комиссию по рассмотрению ходатайства по замене части наказания более мягким видом наказания.

Как только уголовное дело возбудили, мужчина от следствия скрылся, его объявили в розыск. В феврале 2021 года он был задержан и по ходатайству следователя СК России заключен под стражу.

Дело вели следователи СК по Владимирской области с региональными ФСБ и ОСБ УФСИН. Вину в совершенных преступлениях обвиняемый не признал.

«Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Ковровский городской суд для рассмотрения по существу», — рассказала ФАН Мария Серова, старший помощник руководителя СУ СК России по Владимирской области.

Ранее ФАН писал, что житель Петрозаводска не хотел платить деньги, которые по решению суда он должен был отдать пострадавшим в ДТП женщинам.