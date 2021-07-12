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Американские военные направили истребители F-16 на авиабазу в Болгарии

  /   Обновлено: 12 июля 2021 14:34
Армия
Американские военные направили истребители F-16 на авиабазу в Болгарии
flickr.com  /  U.S. Air Force

София, 12 июля. Восемь истребителей F-16 Fighting Falcon американского производства были переброшены на авиабазу Граф-Игнатьево в Болгарии. Об этом сообщило командование ВВС США в Европе.

Согласно информации, многоцелевые истребители прибыли в Болгарию для участия в болгаро-американских маневрах Thracian Star 21.

Известно, что в ходе совместных учений экипажи ВВС США и Болгарии отработают эффективное обеспечение безопасности в регионе, а также быстрое развертывание в удаленных районах.

Ранее на полигонах в Николаевской области стартовали международные маневры Вооруженных сил Украины (ВСУ) и армейских подразделений из четырех западных стран «Казацкая булава». Отмечается, что, помимо Великобритании и Украины, в учениях задействованы Швеция, США и Канада.

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