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В Тверской области открылась дальневосточная смена военного-патриотического лагеря

  /   Обновлено: 12 июля 2021 14:16
Армия
В Тверской области открылась дальневосточная смена военного-патриотического лагеря
фото из личного архива  /  Александр Неустроев

Якутск, 12 июля. Церемония открытия специальной дальневосточной смены в военно-патриотическом лагере Героя СССР Федора Охлопкова состоялась под Ржевом.

Известно, что в течение двух недель 48 студентов из ведущих дальневосточных вузов будут проводить поисковые работы в местах, где проходила Ржевская битва — одна из самых кровопролитных в истории Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в пресс-центре якутской Республики Саха в Москве.

В военно-патриотическом лагере, названном в честь известного якутского снайпера, также работают свыше 200 человек, включая представителей «Волонтерской роты Боевого Братства».

«Патриотизм не рождается в учебниках, он появляется в таких местах, как лагерь имени Охлопкова, где открывается история и находятся могилы наших предков», — подчеркнула и. о. руководителя департамента общественных проектов Полномочного представительства Президента РФ в ДФО Ангелина Приходько.

Стоит отметить, что проекту дальневосточной смены, являющемуся победителем конкурса президентских грантов 2021 года, положил начало Фонд ветеранов Крайнего Севера «ЭРЭЛ (Надежда)». В составе смены числятся студенты из Амурской и Сахалинской областей, Забайкалья, Приморья, Якутии, Хабаровского края и Еврейской автономной области.

Ранее президент России Владимир Путин указал на необходимость уделять приоритетное внимание сохранению исторической правды о Второй мировой и Великой Отечественной войнах.

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