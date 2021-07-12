Суверенный совет Судана рассмотрит вопрос ратификации соглашения о базе ВМФ России

Москва, 12 июля. Министр иностранных дел Судана Марьям аль-Махди ас-Садик прибыла в столицу России с рабочим визитом. В интервью РИА Новости она рассказала о процессе ратификации соглашения по строительству пункта материально-технического обеспечения ВМФ РФ на берегу Красного моря.

По ее словам, документ подписан в 2019 году Военным советом республики. Он подразумевает выделение участка земли в Порт-Судане для размещения жилых и складских помещений, а также причал под остановку до четырех кораблей, включая суда с ядерным реактором. Одновременно на базе могут находиться 300 человек личного состава, без учета экипажей, зашедших на временную стоянку для пополнения запасов.

Марьям аль-Махди ас-Садик добавила, что это соглашение с Россией не прошло через утверждение парламента, поскольку в настоящее время в стране его просто нет.

«В его отсутствие совет министров с одной стороны и гражданское крыло Суверенного совета с другой должны изучить такие договоренности до их ратификации», — заявила министр.

Глава МИД уточнила, что через эту процедуру сейчас проходят все ранее заключенные Хартумом документы с иностранными государствами. По ее словам, вопрос ратификации соглашения по созданию ПМТО ВМФ РФ рассмотрит Суверенный совет и переходное правительство Судана.

Министр обороны республики Ясин Ибрагим Ясин в июне посетил Московскую конференцию по международной безопасности. Во время встречи с российским коллегой Сергеем Шойгу он «разъяснил этот вопрос». Позже президент РФ Владимир Путин внес на ратификацию в Госдуму соглашение между странами о создании пункта материально-технического обеспечения ВМФ РФ.