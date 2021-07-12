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Банк России повысил официальные курсы доллара и евро
Экономика
Банк России повысил официальные курсы доллара и евро
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 12 июля. Центральный банк Российской Федерации повысил официальные курсы иностранных валют на вторник.

Так, курс американской нацвалюты прибавил 0,1661 рубля. Стоимость доллара США подскочила до отметки в 74,6336 рубля.

Официальный курс евро также был увеличен на 13 июля. Прибавив в стоимости 0,4653 рубля, курс европейской валюты повысился до уровня в 88,605 рубля.

Руководитель департамента корпоративных финансов Финансового университета при Правительстве России Константин Ордов рассказал россиянам, стоит ли покупать доллар сейчас. Иностранная валюта — не лучший инвестиционный инструмент в краткосрочной перспективе, объяснил эксперт.

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