Банк России повысил официальные курсы доллара и евро

Москва, 12 июля. Центральный банк Российской Федерации повысил официальные курсы иностранных валют на вторник.

Так, курс американской нацвалюты прибавил 0,1661 рубля. Стоимость доллара США подскочила до отметки в 74,6336 рубля.

Официальный курс евро также был увеличен на 13 июля. Прибавив в стоимости 0,4653 рубля, курс европейской валюты повысился до уровня в 88,605 рубля.

Руководитель департамента корпоративных финансов Финансового университета при Правительстве России Константин Ордов рассказал россиянам, стоит ли покупать доллар сейчас. Иностранная валюта — не лучший инвестиционный инструмент в краткосрочной перспективе, объяснил эксперт.