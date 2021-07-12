Крымчанка назвала истинную причину, почему местные не любят украинских туристов

Симферополь, 12 июля. Коренная крымчанка, сдающая на полуострове жилье отдыхающим, рассказала, почему местные жители не любят туристов из Украины.

Черноморское побережье Крыма, как и другие курортные регионы, живут за счет летних отдыхающих. Поэтому местный бизнес нацелен заработать как можно больше денег в сезон. На эти средства местные могут прожить зиму, когда в Крыму работы почти нет. Практически все частники, сдающие квартиры, работают нелегально, без оформления ИП или самозанятых. Побывавшая на полуострове журналист из «Комсомольской правды» выяснила, почему коренные крымчане не любят украинских туристов.

«Раньше в Крым ехали украинцы, они хотели жить дешево. Приезжали на машинах, багажник целиком забит картошкой, салом в банках — все с собой везли», — поделилась с журналисткой жительница полуострова, которая сдает несколько квартир на побережье.

Обычно украинцы снимали не квартиры, а сарайчики, курятники и гаражи, на скорую руку переделанные под временное жилье, пояснила крымчанка. Русские другие, они не везут с собой еду и гуляют на широкую ногу, на них легче заработать и обмануть, признается местная «бизнесвумен».

Представители туристического бизнеса Крыма неоднократно призывали частников к порядку в вопросе ценообразования, так как неконтролируемый рост цен, который наблюдается в этом году, обязательно аукнется в будущем.

«Крымский менталитет берет верх: все живут сегодняшним днем, не думая о завтрашнем», — сетуют специалисты туриндустрии.

Прошедшие наводнения в Крыму снизили его привлекательность для туристов, в связи с этим цены на путевки тоже могут понизиться в цене. Этот процесс цикличен, стоимость путевок может подняться, когда полуостров восстановится от удара стихии.