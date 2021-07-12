Партия Санду заявила о желании Молдавии сотрудничать с Россией

Кишинев, 12 июля. Партия действия и солидарности (ПДС) Молдавии, к которой принадлежит и глава государства Майя Санду, намерена сотрудничать с Москвой, сообщил лидер фракции.

Среди других направлений сотрудничества с Москвой официальный Кишинев намерен также обсудить вопрос транзита газа, подчеркнули в ПДС. По результатам обработки 100% бюллетеней партия Санду набрала 52,8% голосов. Она лидирует по итогам внеочередных парламентских выборов и уже делает заявления о своих планах на внешнюю политику.

Собрание законодательного органа страны вызывает опасения у экс-президента Молдавии Игоря Додона. Он подозревает, что работа нового парламента приведет к ухудшению отношений между Москвой и Кишиневом.