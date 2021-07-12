Захарова указала на недопустимость иностранного вмешательства во внутренние дела Кубы

Москва, 12 июля. Вмешательство во внутригосударственные дела Кубы недопустимо, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Куба является суверенным государством. В МИД России уверены, что власти страны делают все необходимое для восстановления внутреннего порядка и соблюдения законодательства, пояснила Захарова.

Российский МИД следит за происходящим на Кубе. Другие страны не должны вмешиваться в дела республики, подчеркнула официальный представитель ведомства.

Ранее стало известно, что на Кубе прошли протестные акции. Митинги проводились как в поддержку правительства, так и против него. Демонстранты требуют новых выборов, снятия карантинных ограничений и решения социальных проблем.

Лидер страны Мигель Диас-Канель призвал коммунистов выйти на улицы и противостоять наемникам. По его мнению, действия на улицах направлены на дестабилизацию обстановки в государстве. Президент не исключил причастность американской стороны к происходящему на Кубе.