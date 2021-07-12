Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
12 июля 15:20
15:19
Происшествия
«Веселые выходные»: отдыхающие утопили автомобиль на озере Сайвер в Марий Эл
15:18
Армия
Финский политолог Бекман: НАТО готовит для Крыма "кровавый сценарий"
15:13
Общество
Опрос ВЦИОМ показал отношение россиян к алкоголю
15:12
Происшествия
СК начал проверку в отношении экипажа самолета, в котором пассажир открыл дверь
15:11
Общество
Более трехсот прыжков с парашютом совершили тульские десантники в ходе крупных учений
15:11
Армия
Asia Times: Россия обладает абсолютно неуязвимым для американской ПВО оружием
15:09
Общество
Канадцы занимаются йогой с альпака на ферме в Онтарио
15:08
Шоу-бизнес
Один из лучших в стране: режиссер Дмитрий Астрахан об актере Александре Домогарове
15:07
Общество
Ликвидирующих последствия ЧС в Крыму солдат оклеветали в соцсетях
15:07
Происшествия
Депутат Романов оценил безопасность в СИЗО №1 «Кресты» после сообщений о ночном шуме
Все новости

Неизвестные обокрали актрису Джоди Тернер-Смит на кинофестивале в Каннах

  /   Обновлено: 12 июля 2021 14:12
Происшествия
Неизвестные обокрали актрису Джоди Тернер-Смит на кинофестивале в Каннах
Федеральное агентство новостей

Канны, 12 июля. Британская актриса Джоди Тернер-Смит стала жертвой грабителей на Каннском кинофестивале. Об этом звезда поделилась на своей странице в Twitter.

Злоумышленники похитили ювелирные украшения из гостиничного номера актрисы, уточнил пресс-секретарь знаменитости. При этом следов взлома на двери номера не обнаружено: вероятнее всего, ее открыли магнитным картой-ключом.

Пропажа оценивается в несколько десятков тысяч евро.

Неизвестные ранее украли из автомобиля Porsche сумку с 3,5 млн рублей в центре Москвы.

Вернуться назад

франция кинофестиваль грабители
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru