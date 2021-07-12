Неизвестные обокрали актрису Джоди Тернер-Смит на кинофестивале в Каннах

Канны, 12 июля. Британская актриса Джоди Тернер-Смит стала жертвой грабителей на Каннском кинофестивале. Об этом звезда поделилась на своей странице в Twitter.

Злоумышленники похитили ювелирные украшения из гостиничного номера актрисы, уточнил пресс-секретарь знаменитости. При этом следов взлома на двери номера не обнаружено: вероятнее всего, ее открыли магнитным картой-ключом.

Пропажа оценивается в несколько десятков тысяч евро.

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