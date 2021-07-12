Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
12 июля 15:19
15:18
Армия
Финский политолог Бекман: НАТО готовит для Крыма "кровавый сценарий"
15:13
Общество
Опрос ВЦИОМ показал отношение россиян к алкоголю
15:12
Происшествия
СК начал проверку в отношении экипажа самолета, в котором пассажир открыл дверь
15:11
Общество
Более трехсот прыжков с парашютом совершили тульские десантники в ходе крупных учений
15:11
Армия
Asia Times: Россия обладает абсолютно неуязвимым для американской ПВО оружием
15:09
Общество
Канадцы занимаются йогой с альпака на ферме в Онтарио
15:08
Шоу-бизнес
Один из лучших в стране: режиссер Дмитрий Астрахан об актере Александре Домогарове
15:07
Общество
Ликвидирующих последствия ЧС в Крыму солдат оклеветали в соцсетях
15:07
Происшествия
Депутат Романов оценил безопасность в СИЗО №1 «Кресты» после сообщений о ночном шуме
15:06
Происшествия
Прокуратура Казани проводит проверку в аквапарке после отравления детей хлором
Все новости

Выпавшую из окна в Подмосковье школьницу доставили в больницу на вертолете
Происшествия
Выпавшую из окна в Подмосковье школьницу доставили в больницу на вертолете
pnzreg.ru  /  Правительство Пензенской области

Пушкино, 12 июля. Врачи Люберецкой больницы борются за жизнь девятилетней девочки. Как стало известно ФАН, ребенок едва не погиб по недосмотру родителей.

Чрезвычайное происшествие случилось еще 9 июля, однако об этом стало известно только сейчас. В дежурную часть полиции обратились работники скорой медицинской помощи, которые сообщили, что примерно в 20:10 в коттеджном поселке Визендорф Пушкинского городского округа у одного из домов они обнаружили 9-летнюю девочку с травмами, характерными при падении с высоты. Осмотрев потерпевшую, медики приняли решение вызвать вертолет санитарной авиации.

«Ребенка положили в реанимацию Люберецкой больницы, — рассказал ФАН источник в правоохранительных органах. — Врачи диагностировали у пострадавшей, ученицы столичного Технологического колледжа, закрытую черепно-мозговую травму, ушибленную травму спины, сотрясение головного мозга, сопровождающееся сочетанной травмой».

Трагедия случилась в то время, когда 50-летняя мать пострадавшей занималась своими делами, а ребенок был предоставлен сам себе в комнате на втором этаже дома.

«Окно в комнате было заделано москитной сеткой, — продолжил источник. — Отец в это время находился на первом этаже и занимался хозяйственными делами. Неожиданно он услышал громкий хлопок возле окна, выглянул наружу и увидел, что его дочь лежит на земле, обнимая руками москитную сетку».

Глава семейства сразу же вызвал медиков. Сейчас врачи дают осторожные прогнозы на выздоровление пациентки.

Силовики по данному факту назначили проверку. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

Отметим, что семья пострадавшей находится на хорошем счету — не стоит на профилактических учетах в социальных службах и в местных органах правопорядка.

Вернуться назад

дети реанимация санавиация выпала из окна
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru