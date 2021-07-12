Выпавшую из окна в Подмосковье школьницу доставили в больницу на вертолете

Пушкино, 12 июля. Врачи Люберецкой больницы борются за жизнь девятилетней девочки. Как стало известно ФАН, ребенок едва не погиб по недосмотру родителей.

Чрезвычайное происшествие случилось еще 9 июля, однако об этом стало известно только сейчас. В дежурную часть полиции обратились работники скорой медицинской помощи, которые сообщили, что примерно в 20:10 в коттеджном поселке Визендорф Пушкинского городского округа у одного из домов они обнаружили 9-летнюю девочку с травмами, характерными при падении с высоты. Осмотрев потерпевшую, медики приняли решение вызвать вертолет санитарной авиации.

«Ребенка положили в реанимацию Люберецкой больницы, — рассказал ФАН источник в правоохранительных органах. — Врачи диагностировали у пострадавшей, ученицы столичного Технологического колледжа, закрытую черепно-мозговую травму, ушибленную травму спины, сотрясение головного мозга, сопровождающееся сочетанной травмой».

Трагедия случилась в то время, когда 50-летняя мать пострадавшей занималась своими делами, а ребенок был предоставлен сам себе в комнате на втором этаже дома.

«Окно в комнате было заделано москитной сеткой, — продолжил источник. — Отец в это время находился на первом этаже и занимался хозяйственными делами. Неожиданно он услышал громкий хлопок возле окна, выглянул наружу и увидел, что его дочь лежит на земле, обнимая руками москитную сетку».

Глава семейства сразу же вызвал медиков. Сейчас врачи дают осторожные прогнозы на выздоровление пациентки.

Силовики по данному факту назначили проверку. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

Отметим, что семья пострадавшей находится на хорошем счету — не стоит на профилактических учетах в социальных службах и в местных органах правопорядка.