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Пассажир, открывший аварийный люк самолета, может получить иск на сумму до 1 млн руб.

  /   Обновлено: 12 июля 2021 14:32
Происшествия
Пассажир, открывший аварийный люк самолета, может получить иск на сумму до 1 млн руб.
Служба по связям с общественностью и рекламе ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы»  / 

42-летний преподаватель из Московской государственной консерватории имени Чайковского может получить иск на кругленькую сумму от авиакомпании «Россия». Специалисты ведут подсчет ущерба, который компания понесла после «проветривания» самолета и вынужденной задержки рейса на четыре часа. В это время нарушитель гуляет по Турции и не знает, сколько сюрпризов ждет его по возвращении домой.

«На данный момент два департамента авиакомпании — экономический и технический — ведут подсчет убытков, понесенных от открытого люка. Окончательная сумма будет зависеть от многих факторов: приходилось ли закупать какие-то детали, сколько самолет простоял, сказалась ли задержка на расписании, ведь был задействован резервный борт. Сумма составит от 400 тысяч рублей, но, вероятнее всего, больше миллиона рублей», — рассказал источник в авиакомпании.

Пассажир, открывший аварийный люк, может получить иск на сумму до миллиона рублей
Prt Scr youtube.com  / News24 Russia

Создана комиссия, которая даст оценку действиям бортпроводников. Почему они позволили пассажиру открыть этот люк? Преподаватель из консерватории вряд ли хорошо знаком с авиацией и знал о последствиях своего поступка. Дело в том, что сборка надувного трапа и его укладка — процесс трудоемкий. Но и на этом все не закончится. Специальная комиссия должна будет дать оценку исправлений и принять самолет. «Россия» почти на сутки лишилась одного из бортов, и это при летнем напряженном графике. 

Напомним, вчера, 11 июля, рано утром самолет авиакомпании «Россия» задерживал вылет из Шереметьева на 15 минут. В салоне было невыносимо душно, так как не включили кондиционеры. В итоге 42-летний пассажир Владимир К. открыл аварийный люк, так как у остальных дверей стояли бортпроводники. Одновременно с люком выпал надувной трап. «России» пришлось менять борт на резервный, вылет задержался на четыре часа.

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