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Канадцы занимаются йогой с альпака на ферме в Онтарио
Общество
Канадцы занимаются йогой с альпака на ферме в Онтарио

В канадской провинции Онтарио на местной ферме под названием «Хикори-Лейн», где разводят альпака, владельцы и местные жители на выходных занимаются йогой вместе с этими миловидными животными. Как рассказали создатели нового направления, йога с альпака была придумана в противовес уже вошедшей в обиход идее занятий с козами.

«Вы знаете, мы слышали о «козьей йоге» и тому подобном. У нас есть козочки. Но козы — это не альпака, они более навязчивые. А эти прекрасные создания более спокойные. У вас больше личного пространства с ними», — рассказал владелец фермы Майк Коулс.

Тренер по йоге с альпака Бэка Трейнор разработала программу, которая направлена на групповые занятия целыми семьями. Сама же инструктор увлеклась своим делом сразу после того, как приехала на ферму со своей семьей, чтобы посмотреть на альпака.

«Мы наткнулись на ферму, когда переехали сюда, начали разговаривать с владельцами, Майком и Эшли, и они обсуждали, что хотят начать заниматься йогой», — рассказала Бэка Трейнор.

Довольные посетители могут оставить свои пожертвования. Но создатель программы тренировок настаивает, что главное — это поделиться друг с другом опытом и повеселиться со своей семьей.

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