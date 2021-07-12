Марина Зудина поддержала убитую горем Юлию Меньшову

Москва, 12 июля. Актриса Марина Зудина пришла на помощь убитой горем Юлии Меньшовой, потерявшей отца. Она написала проникновенное сообщение 51-летней знаменитости.

Юлия Меньшова поблагодарила поклонников и друзей за слова поддержки, которые она получила в дни семейного горя. У знаменитости умер отец — легендарный режиссер Владимир Меньшов. Актриса поблагодарила телеканалы за теплые программы и фильмы об ее отце, а также журналистов, которые сохранили человеческое лицо и не терзали ее звонками с просьбой прокомментировать уход из жизни режиссера.

В комментариях под постом Меньшовой в Instagram поклонники и коллеги продолжили поддерживать актрису. Не осталась в стороне Марина Зудина, которая в 2018 году потеряла мужа Олега Табакова.

«Время лишь затягивает раны, а дальше мы живем с осознанием того, что потеряли. Утешает то, что человек прожил яркую, счастливую, долгую, честную жизнь, а мы должны жить дальше и быть счастливыми, потому что любящие нас хотят именно этого, даже когда их нет рядом», — написала Зудина.

Она констатировала, что уходит великое поколение, которое было ориентиром для многих. Актриса поблагодарила отца Меньшовой не только за его фильмы, но и за честность, бескомпромиссность и талант.

Владимир Меньшов умер на 82-м году жизни от последствий коронавируса 5 июля. Проводить режиссера в последний путь пришли многочисленные поклонники, родные и коллеги. Артиста похоронили на Новодевичьем кладбище.