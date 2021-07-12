В ЛНР предупредили ВСУ об «убойном сюрпризе» на азовском побережье республик

Луганск, 12 июля. Украинские войска потерпят крах при попытке провести десантную операцию у берегов ДНР и ЛНР, предупредил полковник МВД Луганской Народной Республики Виталий Киселев.

Пять возможных сценариев силового захвата территорий Донбасса в настоящий момент рассматриваются в Генштабе ВСУ. Основной акцент делается на проведении высадки морского десанта в Азовском море на побережье Донецкой и Луганской народных республик. Украинские власти уже давно перестали скрывать свои воинственные взгляды, а возможная десантная операция не раз обсуждалась в СМИ. Ополченцы же отвечают на это обещаниями жестко отразить любую атаку армии Украины.

Киев вынашивает планы по захвату территорий республик уже семь лет, заявил в беседе с журналистами издания «Народные новости» полковник МВД ЛНР Виталий Киселев. По его словам, высадка десанта является одной из главных идей Генштаба ВСУ, однако даже тщательная подготовка миссии не спасет украинских военнослужащих от грандиозного провала. Он подчеркнул, что десантники даже не смогут подойти к азовскому побережью ДНР и ЛНР.

«По морскому направлению, в частности, находятся фортификационные сооружения, оборудованные таким образом, что не заметить противника со стороны моря невозможно. Вся береговая линия оборудована морскими минами против легкоплавающей охраны и катеров, но есть сюрпризы, о которых узнает лишь агрессор!» — констатировал собеседник.

Основой же обороны ополчения является береговая артиллерия, которая позволит ликвидировать угрозу еще на подходах, подчеркнул полковник. Донецкая и Луганская народные республики обладают всеми необходимыми средствами для того, чтобы справиться с любой опасностью, отметил Киселев. Он напомнил о плачевном состоянии, в котором пребывает украинский боевой флот. По мнению спикера, даже вся способная выйти в море техника не поможет ВСУ прикрыть высаживающийся десант.

Артиллерийские расчеты ополчения могут накрыть мощным огнем каждый квадратный метр береговой линии и территориальных вод, обратил внимание полковник. По мнению Киселева, именно береговая артиллерия станет главным «убойным сюрпризом» для ВСУ. Он подчеркнул, что Киев по какой-то причине пребывает в полной уверенности, что побережье ДНР и ЛНР абсолютно «беззащитно», однако это далеко не так. Собеседник добавил, что пережившие артобстрел десантники ВСУ все равно не смогут уцелеть, ступив на заминированные берега.

Ранее официальный представитель Народной милиции Луганской Народной Республики Иван Филипоненко рассказал о неудачной попытке группы снайперов ВСУ устроить вооруженную провокацию в районе населенного пункта Новозвановка. По его словам, украинские военнослужащие подорвались на своей же мине при попытке пересечь поле.