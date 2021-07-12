Экономист рассказал об изменении розничных цен на подсолнечное масло в России

Высокие объемы производства подсолнечника в России и на Украине привели мировой рынок к обвальному падению цен, об этом стало известно 12 июля. Экспортная стоимость продукции активно снижалась в начале июня на фоне слабого спроса на черноморское масло среди основных покупателей (Турции, Индии, Китая) и ожиданий рекордного урожая. Объемы продукции могут достичь уровня 15,9 млн тонн, несмотря на то, что майские ожидания составляли 15,4 млн.

Данные прокомментировал Артем Голубев, доцент кафедры экономики СЗИУ РАНХиГС, кандидат экономических наук. Он рассказал, как падение экспортной стоимости подсолнечного масла повлияет на цену продукта на прилавках магазинов.

«Розничные цены не так сильно коррелируются с оптовыми, поэтому определенное снижение оптовых цен, наметившееся в последнее время, скорее всего, никак не отразится на средних розничных ценах. Тем более что из-за фиксации розничных цен ранее в определенный период ряд производителей работали в убыток», — рассказал экономист.

roscontrol.com / Пресс-служба Росконтроля

Собеседник ФАН добавил, что дальнейшая ситуация с ценами будет зависеть от двух факторов: урожайности подсолнечника к началу осени и конъюнктуры на внешнем рынке (изменения цен на продовольственное сырье).

«В условиях роста цен в последние 12 месяцев, вероятно, нового значительного скачка цен не произойдет, если, конечно, не вмешается фактор урожайности», — прогнозирует экономист.

Таким образом, резкого роста цен после 1 октября, когда истечет срок соглашения о фиксированной цене на масло (95 или 110 рублей), ждать не стоит, резюмировал Голубев. Однако снижения стоимости также наблюдаться не будет, даже при позитивных показателях урожая.

Гендиректор «Федерального центра компетенций» (ФЦК) Николай Соломон ранее назвал способ снизить цены в российских магазинах. По его словам, цифровизация поможет выстроить цепочку от магазина до производителя и создать план реализации продукции на несколько месяцев, а это поможет снизить цены в магазине.