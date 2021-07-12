В ОНФ рассказали о работе над вопросами россиян после прямой линии Путина

Санкт-Петербург, 12 июля. Каждое обращение, поступившее на прямую линию к президенту России Владимиру Путину, тщательным образом рассматривается и обрабатывается, заявили в ОНФ Санкт-Петербурга.

Об особенностях работы с населением, обратившимся лично к президенту, в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» рассказал глава исполкома движения «Общероссийский народный фронт» Андрей Рябоконь. По словам члена организации, только по Петербургу на прямую линию поступило несколько тысяч запросов.

«Традиционные по Санкт-Петербургу вопросы касались различных сфер жизни. Чтобы их решить, нужно выстроить алгоритм по работе с ними. Это сложные вопросы, проблемные. Для адресной помощи необходимо решить каждое обращение в отдельности, а ни одно обращение граждан не должно остаться без внимания», — сообщил Рябоконь.

Также глава исполкома ОНФ сообщил, что организация продолжит работу по запросами на прямую линию и дальше. У «Общероссийского народного фронта» богатый опыт по взаимодействую с населением — мероприятие 30 июня было уже третьим на его счету. За это время у ОНФ сформировались прочные контакты с местными властями для оперативного решения проблем населения, а также серьезная волонтерская сеть для помощи тем, кому требуется особое внимание, общение и предельно персональный подход.