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Жителя Урюпинска привлекли к уголовной ответственности за охоту в природном парке
Происшествия
Жителя Урюпинска привлекли к уголовной ответственности за охоту в природном парке
pxhere.com

Волгоград, 12 июля. Жителя Урюпинска привлекли к уголовной ответственности за браконьерство на территории природного парка «Нижнехоперский». Мужчина незаконно охотился на косулю.

При задержании у нарушителя обнаружили тушу животного и оружие, разрешение на которое у мужчины отсутствовало.

Мировой судья Нехаевского района признал вину жителя Урюпинска в совершении преступления и назначил ему штраф в размере 10 тыс. рублей. Кроме того, он должен выплатить 240 тыс. рублей в виде компенсации, сообщило издание "Волгоградская правда".

В настоящий момент охота разрешена только на суслика и сурка, напомнили в облкомприроды.

Суд Сибири начал повторный процесс над VIP-браконьерами, убившими двух самцов и беременную самку лося в охотхозяйстве Новосибирской области.

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