Лондон, 12 июля. Главный тренер национальной сборной Англии по футболу Гарет Саутгейт не исключает того, что покинет свой пост после истечения контракта.

Специалист на пресс-конференции, которая состоялась после поражения англичан в финале чемпионата Европы от сборной Италии в серии послематчевых пенальти со счетом 2:3, сообщил, что не будет подавать в отставку, однако может уйти из команды по истечении срока контракта. Футбольная ассоциация страны, в свою очередь, намерена продлить действующий контракт с Саутгейтом.

Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков рассказал, кто должен заниматься российским футболом. Он подчеркнул, президент России Владимир Путин многое делает для развития спорта в стране, но Кремль не будет вникать «всеми башнями» в футбольные дела.