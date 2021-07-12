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Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт высказался о возможной отставке

  /   Обновлено: 12 июля 2021 13:45
Евро 2020
Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт высказался о возможной отставке
Global Look Press  /  Christian Charisius/dpa

Лондон, 12 июля. Главный тренер национальной сборной Англии по футболу Гарет Саутгейт не исключает того, что покинет свой пост после истечения контракта.

Специалист на пресс-конференции, которая состоялась после поражения англичан в финале чемпионата Европы от сборной Италии в серии послематчевых пенальти со счетом 2:3, сообщил, что не будет подавать в отставку, однако может уйти из команды по истечении срока контракта. Футбольная ассоциация страны, в свою очередь, намерена продлить действующий контракт с Саутгейтом.

Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков рассказал, кто должен заниматься российским футболом. Он подчеркнул, президент России Владимир Путин многое делает для развития спорта в стране, но Кремль не будет вникать «всеми башнями» в футбольные дела.

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евро-2020 сборная англии саутгейт
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