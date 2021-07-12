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Адель закрутила роман с рэпером Skepta
Шоу-бизнес
Адель закрутила роман с рэпером Skepta
instagram.com  /  @adele

Вашингтон, 12 июля. Популярная певица Адель после развода не осталась одинокой. Звезда закрутила роман с рэпером Skepta.

Пару заметили в одном из торговых центров в Калифорнии. После чего в прессе распространились сообщения о романтических отношениях звезд.

Рэпер примерял одежду, а Адель покорно ждала его и что-то советовала. Скучающей пара точно не выглядела, пишет издание Page Six со ссылкой на источник.

Слухи о романе знаменитостей появились еще в прошлом году. Но тогда никто из звезд не комментировал распространявшиеся сообщения.

Адель была замужем за бизнесменом Сайманом Коннеки, от которого родила ребенка. В 2019 году знаменитость объявила о расставании, но пообещала сохранить теплые отношения с бывшим возлюбленным.

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адель личная жизнь skepta
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